



Универсальная технология, способная вылечить лучевую болезнь и выращивать мясо

Биотехнологическая компания Pluri из Хайфы недавно подписала контракт на сумму 4,2 миллиона долларов с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) на разработку клеточной терапии смертельной формы радиационного отравления. Это та же компания Pluri, которая в прошлом году совместно с израильским пищевым гигантом Tnuva создала Ever After Foods, стремясь преодолеть серьезное технологическое препятствие в масштабировании и доступности выращиваемого мяса.



Лечение болезней и коммерциализация выращиваемого мяса кажутся не взаимосвязанными задачами. Но, как объясняет генеральный директор Pluri Яки Янай, “история начинается с клеток, строительных блоков жизни”.



Первой целью компании было повышение успешности трансплантации костного мозга с использованием гемопоэтических стволовых клеток из пуповинной крови. Первые 15 лет компания Pluristem работала с плацентарными клетками, потому что “плацента – замечательный орган исцеления и зарождения”. Биоинженеры проверили различные типы клеток человека, животных и даже растений, “и увидели, что платформа применима для многих типов клеток”.



Большинство стартапов выращивают клетки животных внутри резервуарного биореактора, который больше похож на систему производства пива, чем на живое тело. То есть клетки растут в суспензии, а не на ткани, как это происходит в природе. Но разработка Pluri – это платформа, на которой клетки могут расти контролируемым и эффективным способом так, как они привыкли – на очень плотной тканеподобной структуре. Клетки прикрепляются к каркасу из волокон и начинают секретировать белки, создавая ткань, которую затем можно увеличить в модульном биореакторе Matrix.



Внутри этой закрытой системы такие параметры, как pH, температура и уровень кислорода, контролируются на протяжении всего цикла выращивания. Условия могут быть адаптированы к любому типу выращиваемого мяса – говядине, рыбе, птице, баранине – и при желании клетки можно дифференцировать на мышечные и жировые клетки.



“Наша система в 20 раз эффективнее по соотношению площади к объему”, – добавляет Янай. “Количество клеток, которые мы можем получить из 10- или 15-литровых биореакторов, эквивалентно тому, что другие компании получают из 300-литровых биореакторов. Это огромная разница в мощности”.

Гематопоэтический острый радиационный синдром (H-ARS), или радиационное отравление, вызван воздействием опасного для жизни количества ионизирующей радиации.



Клеточная терапия PLX-R18 компании Pluri стала новым методом лечения H-ARS. Исследования показали, что введение PLX-R18 лабораторным животным с H-ARS увеличивало выживаемость с 29% в контрольной группе до 97% в группе, получавшей лечение. Также выяснилось, что введение PLX-R18 за 24 часа до радиационного воздействия и повторно через 72 часа после воздействия повысило показатели выживаемости с 4% в группе плацебо до 74% в группе, получавшей лечение.







