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Уникальное открытие: в Грузии нашли зуб человека, которому 1,8 млн лет
10.09.2022 17:18 Алина Груднева

Уникальное открытие: в Грузии нашли зуб человека, которому 1,8 млн лет

В Грузии археологи нашли зуб возрастом 1,8 миллиона лет.

 
Это случилось недалеко от села Орозмани, примерно в 100 км к юго-западу от Тбилиси.
 
Это место находится,э недалеко от Дманиси, где в конце 1990-х и начале 2000-х годов были обнаружены человеческие черепа возрастом 1,8 млн лет.
 
Эксперты считают, что это еще одно доказательство того, что гористая местность Южного Кавказа, вероятно, была одним из первых мест, где первые люди поселились после миграции из Африки.
 

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