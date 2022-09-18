



Уникальное открытие: найдена древняя пещера времен Рамзеса II

Археологи совершили уникальное открытие, найдя нетронутую никем 3300-летнюю пещеру в национальном парке Пальмахим к югу от Тель-Авива.

Предметы, которые хранились в этом месте, принадлежат к позднему бронзовому веку, близкому ко времени правления Рамзеса II.

Пещер нашли совершенно случайно, когда скала сдвинулась во время строительных работ. Эксперты Управления древностями были потрясены увиденным. В углу находились нескольких скелетов. Также там были амфоры и другие древние предметы.

"Это находка, которая бывает раз в жизни! Не каждый день вы попадаете на съемочную площадку Индианы Джонса — пещеру с инструментами на полу, к которым не прикасались 3300 лет", — сказал эксперт Управления по бронзовому веку Эли Яннай.

Сосуды были изготовлены в Ливане, Сирии и Кипре. Найдены десятки гончарных сосудов разных размеров и форм, чаши, часть из которых окрашена в красный цвет. В некоторых из них были кости. Также в пещере хранились кастрюли для приготовления пищи, кувшины и глиняные масляные лампы.