



Уникальная фертильность “голых землекопов” поможет лечить бесплодие

Новое исследование показало, что аномалии крыс-слепышей, известных как “голые землекопы” в репродукции могут быть ключом к сохранению человеческой фертильности. Эти практически слепые, обитающие под землей грызуны уже бросили вызов многим биологическим нормам благодаря своей невосприимчивости к раку, устойчивости к боли, медленному старению и способности преобразовывать энергию, как это делают растения в условиях с низким содержанием кислорода.



Теперь новое исследование пролило свет на то, как самки грызунов, которые живут более 30 лет, могут продолжать рожать.



“Голые землекопы – самые странные животные”, – считает ведущий автор иссдедования доктор Мигель Бриеньо-Энрикес, доцент факультета акушерства, гинекологии и репродуктивных наук Медицинской школы Университета Питтсбурга. “Это самые долгоживущие грызуны, они почти никогда не болеют раком, они не чувствуют боли, как другие млекопитающие, они живут в подземных колониях, и только королева может иметь детей. Но для меня самым удивительным является то, что они никогда не перестают рожать детей – их фертильность не снижается с возрастом”.



Команда ученых сравнила яичники голых землекопов с яичниками мышей на разных стадиях развития. В то время как у мышей наблюдалось снижение фертильности примерно с девяти месяцев, а продолжительность жизни составляла около четырех лет, у их собратьев-грызунов такого же размера этого не произошло. Большинство самок млекопитающих, включая людей и мышей, рождаются с конечным числом яйцеклеток, которые со временем истощаются, что снижает фертильность. Однако у землекопов есть особые биологические процессы, которые сохраняют эти клетки и поддерживают их фертильность на протяжении всей их жизни.



В ходе исследования исследователи удалили из колонии трехлетних неразмножающихся самок, чтобы активировать их размножение. Вскоре было обнаружено, что у этих самок были клетки-предшественники яичников, которые начали делиться. В отличие от других млекопитающих, этот процесс происходит постнатально у голых землекопов, при этом клетки-предшественники яичников делятся с образованием яйцеклеток как у трехмесячных, так и у 10-летних животных.



“Это важно, потому что, если мы сможем выяснить, как они могут это сделать, мы сможем разработать новые лекарственные препараты или методы для улучшения репродукции”, – сказал Бриеньо-Энрикес. У человека количество яйцеклеток ограничено при рождении. От одного до двух миллионов яйцеклеток снижается до 300 000–500 000 к периоду полового созревания, а затем еще уменьшается до наступления менопаузы. Выяснение того, как крысы-слепыши сохраняют и создают новые яйцеклетки протяжении всей своей долгой жизни, может проложить новые пути к репродуктивной терапии для людей.