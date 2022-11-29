



Ультразвук и нанопузырьки уничтожают раковые опухоли без операции – исследование

Новая технология, разработанная в Тель-Авивском университете, позволяет целенаправленно уничтожать раковые опухоли с помощью комбинации ультразвука и инъекций нанопузырьков в кровоток. По словам исследовательской группы, в отличие от инвазивных методов лечения, эта технология позволяет разрушать опухоль без хирургического вмешательства.



Исследование проводилось под руководством докторанта Майка Бисмута из лаборатории доктора Тали Илович на кафедре биомедицинской инженерии Тель-Авивского университета. Исследование было опубликовано в журнале Nanoscale.



“Наша новая технология позволяет относительно простым способом вводить в кровоток нанопузырьки, которые затем собираются в области раковой опухоли. После этого с помощью низкочастотного ультразвука мы взрываем нанопузырьки, а тем самым и опухоль”, – объясняет доктор Тали Илович.

Терапевтический ультразвук для разрушения раковой опухоли является неинвазивной альтернативой хирургическому вмешательству. Этот метод имеет как преимущества, так и недостатки.



С одной стороны, это позволяет проводить локальное и целенаправленное лечение. Ультразвук производит тепловые и механические эффекты, доставляя мощную энергию в фокус с высокой точностью. Этот метод был использован для лечения крупных опухолей глубоко внутри тела. Метод позволяет лечить пациентов, которым противопоказана резекция опухоли. Недостатком, является то, что тепло и высокая интенсивность ультразвуковых волн могут повредить ткани вблизи опухоли.



В текущем исследовании доктор Илович и ее команда пытались решить эту проблему. В эксперименте врачи смогли разрушить опухоль с минимальными побочными эффектами, введя нанопузырьки в кровоток, а не в саму опухоль, в сочетании с ультразвуковыми волнами. Доктор Илович объясняет, что использование ультразвука также увеличивает глубину проникновения, минимизирует искажения и затухание, а также увеличивает фокусную точку.