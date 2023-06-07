



Укусы муравьев столь же разрушительны, как и яд змей или пчел – исследование

Австралийские исследователи обнаружили, что укусы муравьев могут быть столь же разрушительными для нервной системы, как и яд змей или скорпионов.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Квинсленда в Австралии, некоторые из самых болезненных укусов муравьев в мире действуют как яд других насекомых при укусе.



Под руководством ученых из Университетского института молекулярной биологии австралийский зеленый муравей и южноамериканский муравей-пуля стали центром этого рецензируемого исследования, потому что их укусы причиняют длительную боль.



“Мы показали, что эти муравьиные яды нацелены на нервные клетки, которые посылают болевые сигналы”, – говорит доктор Сэм Робинсон, руководитель исследования. “В норме натриевые каналы в этих сенсорных нейронах открываются ненадолго в ответ на стимул. Мы обнаружили, что муравьиные токсины связываются с натриевыми каналами и заставляют их легче открываться и оставаться открытыми и активными, что приводит к длительному болевому сигналу”.



При обсуждении воздействия муравьев и их длительных укусов – часто до 12 часов – интенсивная боль в костях в дополнение к лихорадке мало чем отличается от воздействия пчелиного укуса, только более длительного и интенсивного. Американский энтомолог, который создал индекс боли жалящих насекомых,назвал муравья-пулю самым болезненным укусом насекомого в мире. Робинсон добавил, что понимание того, как работает боль, может помочь в разработке дальнейшего лечения.



“Мы хотим понять боль на молекулярном уровне, и токсины – фантастические инструменты для этого”, — сказал он. “Эти нейротоксины, нацеленные на натриевые каналы, уникальны для муравье, поэтому теперь у нас есть новый набор инструментов для работы”.



Муравьи стали одной из самых успешных групп животных в истории Земли. Первоначально им приходилось вырабатывать нейротоксины для защиты от хищников в эпоху динозавров.