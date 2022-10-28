



Ukrspec Systems представила разведывательный дрон Shark

Украинская компания Ukrspec Systems представила разведывательный БПЛА Shark, способный работать в тылу врага.

Дрон может вести наблюдение на расстоянии до 5 км до объекта для корректировки реактивных артиллерийских систем, таких как HIMARS.

Он также оснащен камерой с 30-кратным оптическим увеличением, дополнительным цифровым зумом, а такде имеет надежную зашифрованную связь.

"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения РФ. И менее чем за пол года Shark уже летал. Двойная гордость, что это полностью украинский беспилотник - от идеи до производства", - сообщает компания.