



Украинский стартап FarmFleet, разрабатывающий агророботов, привлек $550 тысяч

Украинский технологический стартап FarmFleet, разрабатывающий робототехнику для агросектора, привлек $550 000 в первом раунде инвестиций.



Оценка FarmFleet достигла $3,7 млн., сообщил соучредитель стартап Валерий Яковенко.



Стоит отметить, что FarmFleet был создан в условиях полномасштабной войны. Проект прошел путь от идеи до первого прототипа во время вражеских обстрелов.



"Этот день настал - мы "родили" будущего единорога. FarmFleet был оценен в $3,7 млн, и мы собрали первый раунд финансирования для начала международной экспансии", - подчеркнул соучредитель стартапа.







Принципом бизнеса Яковенко считает «Robotics As a Service».



"Сейчас это о защите растений и дронах, но в будущем это будет касаться наземной робототехники и других технологических операций", - уточнил разработчик.



Сейчас стартап выходит на рынок США. Это первый международный опыт компании, где основатели надеются получить ценный опыт масштабирования и опыт американского агробизнеса, чтобы совместить его с нашим упорством и скоростью адаптации технологий в украинском агросекторе.







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