



Украинские ученые разрабатывают медицинский препарат для военных

Над препаратом работают биологи Львовского института биологии клетки НАН Украины. Его можно будет изготовлять в виде раствора или порошка.



Заведующий отделом Института биологии клетки НАН Украины Ростислав Стойка рассказал, что основой препарата, над которым работают ученые, является хитозан, получаемый из морских организмов. Он помогает заживлять раны, обладая противобактериальными свойствами и кровоостанавливающим эффектом.



Хитозан будут совмещаться с антибиотиком. Препарат можно использовать для лечения и быстрого заживления ран, в частности в военной медицине.



“Вы закупорили рану, кровь остановилась, но вы закупорили и бактерии, которые там есть, и пока вы доставите раненого, там часто развиваются гнойные процессы. Наш препарат не делает тех вот пробок, и, кроме того, является антибактериальным, в процессе доставки раненого уже будет лечить”,– отметил Стойка.



Над разработкой этого препарата начали работать полтора года назад. У ученых есть его лабораторные образцы, которые уже проверили на лабораторных животных и добровольцах.



Также в институте идет работа над специальными обеззараживающими повязками для раненых.



"Пока из полевых условий раненый будет доставлен в госпиталь, может быть уже сепсис. Нужны нетоксичные обеззараживающие повязки, и мы такое у нас в отделе разработали", – заявил директор Института биологии клетки НАН Украины Андрей Сибирный.



Чтобы завершить исследование препаратов, институт подал заявку на государственное финансирование. После создания технологии производства будут искать инвесторов, которые приступят к их изготовлению.

