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Украинские инженеры и военные разработали ударный FPV-дрон. Фото | Фото: Сили оборони півдня України
11.09.2023 07:50 Дара Киевская

Украинские инженеры и военные разработали ударный FPV-дрон. Фото

Украинские инженеры в сотрудничестве с военными разработали первый ударный FPV-дрон, предназначенный для поражения различных подвижных и стационарных целей.

"В Украине разработали ударный FPV-дрон KH-S7", - сообщили в Силах обороны юга Украины.

Согласно данным, дрон начали разрабатывать еще с лета 2022 года. В команду объединились единомышленники, среди которых были инженеры и военные, которые раньше вместе интересовались и годами занимались БПЛА, как хобби.

Известно, что FPV-дрон KH-S7 несет штатно полезный вес в 1 килограмм на расстояние 7 км, мощности хватает и на большее, но есть много условий.

По словам разработчиков отечественного БПЛА, максимально KH-S7 украинские военные применяли на дальности 9,5 км.

 

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