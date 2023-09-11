



Украинские инженеры и военные разработали ударный FPV-дрон. Фото

Украинские инженеры в сотрудничестве с военными разработали первый ударный FPV-дрон, предназначенный для поражения различных подвижных и стационарных целей.



"В Украине разработали ударный FPV-дрон KH-S7", - сообщили в Силах обороны юга Украины.



Согласно данным, дрон начали разрабатывать еще с лета 2022 года. В команду объединились единомышленники, среди которых были инженеры и военные, которые раньше вместе интересовались и годами занимались БПЛА, как хобби.



Известно, что FPV-дрон KH-S7 несет штатно полезный вес в 1 килограмм на расстояние 7 км, мощности хватает и на большее, но есть много условий.



По словам разработчиков отечественного БПЛА, максимально KH-S7 украинские военные применяли на дальности 9,5 км.



