



Украина получит от Норвегии нанодроны Black Hornet для разведки. Фото

Норвегия передает Украине дополнительные 1000 крошечных дронов Black Hornet весом 32 грамма для ведения разведки, заявили в Министерстве обороны Норвегии.



"Украина очень довольна тем, как показали себя предыдущие переданные Норвегией разведывательные дроны этого типа, разработанные в сотрудничестве между Вооруженными силами Норвегии и Институтом оборонных исследований", - отметил министр обороны Бьорн Арильд Грам.



В оборонном ведомстве отметили, что разработанный в Норвегии Black Hornet от Teledyne FLIR приобрел широкую популярность и находится на вооружении многих союзников, в частности, США и Великобритании.



Военные нанодроны определяются как небольшие беспилотники весом менее 50 граммов. Black Hornet весит 32 грамма.



