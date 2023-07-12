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Украина получит от Норвегии нанодроны Black Hornet для разведки. Фото | Фото: http://GeneralStaff.ua
12.07.2023 16:12 Дара Киевская

Украина получит от Норвегии нанодроны Black Hornet для разведки. Фото

Норвегия передает Украине дополнительные 1000 крошечных дронов Black Hornet весом 32 грамма для ведения разведки, заявили в  Министерстве обороны Норвегии.

"Украина очень довольна тем, как показали себя предыдущие переданные Норвегией разведывательные дроны этого типа, разработанные в сотрудничестве между Вооруженными силами Норвегии и Институтом оборонных исследований", - отметил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

В оборонном ведомстве отметили, что разработанный в Норвегии Black Hornet от Teledyne FLIR приобрел широкую популярность и находится на вооружении многих союзников, в частности, США и Великобритании.

Военные нанодроны определяются как небольшие беспилотники весом менее 50 граммов. Black Hornet весит 32 грамма.

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