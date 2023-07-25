



Украина одной из первых получила доступ к новому сервису в WhatsApp

Корпорация Meta запускает каналы в WhatsApp, Украина получила доступ к новому сервису среди первых девяти стран. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"Один из самых безопасных мессенджеров в мире становится еще более комфортным и удобным. Украинцы одними из первых получают доступ к созданию собственных WhatsApp Channels"



Федоров добавил, что теперь пользователи смогут генерировать контент на проверенной и простой площадке. А также объединить украинское информационное пространство и выйти на новый уровень коммуникации государства, лидеров мнений и медиа.



"Это особенно актуально в условиях российской агрессии. россияне постоянно ищут новые подходы, чтобы получить данные украинцев, посеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. Новые возможности платформы помогут построить более безопасное взаимодействие между украинцами", - заявил Федоров.



Отметим, ранее владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил о смене ее логотипа, а в перспективе и самого бренда.



Также напомним, что в Telegram появилась новая функция - теперь пользователи могут публиковать сториз по аналогии с Instagram. Пока новинка доступна только владельцам Premium-подписки.