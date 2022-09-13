



Украина и технологии. В условиях войны - страна стала испытательным полигоном

Экс-исполнительный директор Google Эрик Шмидт заявил, что Украина стала эффективным испытательным полигоном для целого ряда современных технологий в условиях войны - от мобильных приложений до систем спутниковой связи.



Технологический сектор сыграл решающую роль в обороне Киева в начале войны, пишет france24.



Другим решающим фактором стали действия бизнесмена Илона Маска, который предоставил доступ к системе спутниковой связи Starlink, защитив как население, так и украинских военных от кибератак со стороны России.



Украина получила около 20 тысяч комплектов оборудования, которое в том числе помогало военным получать координаты вражеских целей.



Украинские военные ежедневно получали тысячи подобных сообщений и фильтровали их с помощью искусственного интеллекта.

