



Уэбб НАСА сделал новый звездный портрет столпов творения

Столпы Творения запечатлены в калейдоскопе цветов в ближнем инфракрасном свете космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА. Столбы выглядят как арки и шпили, возвышающиеся над пустынным ландшафтом, но наполненные полупрозрачным газом и пылью и постоянно меняющиеся. Это область, где формируются молодые звезды.



Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба запечатлел пышный, очень детализированный пейзаж — легендарные Столпы Творения — где новые звезды формируются в плотных облаках газа и пыли. Трехмерные столбы выглядят как величественные скальные образования, но они гораздо более проницаемы. Эти столбы состоят из холодного межзвездного газа и пыли, которые временами кажутся полупрозрачными в ближнем инфракрасном свете.



Новый взгляд Уэбба на Столпы Творения, которые впервые прославились, когда их изображение было получено космическим телескопом Хаббл НАСА в 1995 году, поможет исследователям обновить свои модели звездообразования, определив гораздо более точное количество вновь образовавшихся звезд, а также количество газа и пыли в этом секторе Вселенной. Со временем они начнут лучше понимать, как звезды формируются и вырываются из этих пыльных облаков на протяжении миллионов лет.



Космический телескоп НАСА «Хаббл» прославил «Столпы творения» своим первым изображением в 1995 году, но повторно снял эту сцену в 2014 году, чтобы показать более четкое и широкое изображение в видимом свете. Новый вид в ближнем инфракрасном свете, сделанный космическим телескопом НАСА имени Джеймса Уэбба, помогает нам заглянуть сквозь пыль в этой области звездообразования. Толстые пыльные коричневые столбы уже не такие непрозрачные, и в поле зрения появляется еще много красных звезд, которые все еще формируются.



На этом изображении, полученном с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam), затмевают недавно образовавшиеся звезды. Это ярко-красные шары, которые обычно имеют дифракционные шипы и лежат за пределами одного из пыльных столбов. Когда внутри столбов газа и пыли образуются узлы с достаточной массой, они начинают разрушаться под собственной гравитацией, медленно нагреваются и в конечном итоге образуют новые звезды.



А как насчет волнистых линий, похожих на лаву по краям некоторых столбов? Это выбросы звезд, которые все еще формируются из газа и пыли. Молодые звезды периодически испускают сверхзвуковые струи, которые сталкиваются с облаками вещества, подобными этим толстым столбам. Иногда это также приводит к образованию волнообразных узоров, как это делает лодка, когда движется по воде. Багровое свечение исходит от энергичных молекул водорода, образующихся в результате струй и ударов. Это видно по второму и третьему столпам сверху — изображение NIRCam практически пульсирует от их активности. Возраст этих молодых звезд оценивается всего в несколько сотен тысяч лет.



Хотя может показаться, что ближний инфракрасный свет позволил Уэббу "проникнуть сквозь" облака, чтобы показать огромные космические расстояния за столбами, на этом изображении нет галактик. Вместо этого смесь полупрозрачного газа и пыли, известная как межзвездная среда в самой плотной части диска нашей галактики Млечный Путь, блокирует наш взгляд на более глубокую Вселенную.



Это сильно обрезанное изображение происходит в огромной туманности Орла, которая находится на расстоянии 6500 световых лет от нас.



Космический телескоп Джеймса Уэбба — первая в мире обсерватория космических исследований. Уэбб будет разгадывать тайны нашей Солнечной системы, заглядывать за пределы далеких миров вокруг других звезд и исследовать таинственные структуры и происхождение нашей Вселенной и наше место в ней. Webb — это международная программа, возглавляемая НАСА совместно с его партнерами, ЕКА (Европейское космическое агентство) и CSA (Канадское космическое агентство).

