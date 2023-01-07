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Удивительное открытие: в Китае нашли птицу с головой динозавра
07.01.2023 01:22 Алина Груднева

Удивительное открытие: в Китае нашли птицу с головой динозавра

Китайские палеонтологи сделали невероятное открытие. Они нашли останки древней птицы с головой динозавра.

По данным Science Alert, соответствующее открытие сделали ученые из Китайской академии наук.

Это произошло во время изучения осадочной породы на севере страны. По словам исследователей, они нашли скелеты пернатых динозавров, Cratonavis, а также ранних птиц, Confuciusornis Santus.

Ученые реконструировали форму черепа и пришли к выводу, что Cratonavis имел примерно такую же голову, как у динозавров Tyrannosaurus rex.

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