



Ученым удалось с помощью ультразвука погрузить мышей в спячку

Биологи смогли погрузить мышей в спячку с помощью ультразвука, пишет New Scientist.



Исследователи закрепили на голове испытуемых животных миниатюрный источник ультразвуковых волн. Оно влияло на нейроны в гипоталамусе, замедлившие дыхание, сердцебиение и метаболизм.



Многие теплокровные животные снижают температуру тела и замедляют метаболизм для экономии энергии, впадая в спячку. Некоторые летучие мыши и птицы цепенеют ночью. Другие животные, например мыши, делают это тогда, когда кончается еда.



В 2020 году две группы ученых независимо друг от друга обнаружили, что стимуляция части гипоталамуса в мозге мышей может вызвать оцепенение. Однако для этого они использовали сложные методы, в том числе генную инженерию.



Недавно ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что 10-секундный импульс ультразвука, сфокусированный на зоне переключения мозга мышей, приводил к понижению температуры их тела примерно на 3 °C. Через два часа мыши полностью приходили в норму. Их можно было держать в таком состоянии в течение 24 часов без побочных эффектов.



Вероятно, когда-нибудь такое состояние можно будет стимулировать у людей. Его можно использовать, например, в медицинских целях или во время длительного космического перелета