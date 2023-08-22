



Ученых будоражит поведение больших белых акул

Американских исследователей озадачило поведение больших белых акул, которые обычно передвигают поодиночке.



Ученые пытаются выяснить, что привело к необычному явлению, поскольку белые акулы обычно являются одиночными и свирепыми хищниками, стоящими на вершине пищевой цепочки в океане.



Обнаружены две акулы, которые передвигаются в океане вместе по схожим маршрутам вверх по Атлантическому побережью.



В декабре у побережья штата Джорджия были установлены датчики слежения на двух больших белых акул, которых ученые назвали Джекил и Саймон, передает "Голос Америки".



Акулы всегда находились на расстоянии от 16 до 160 км друг от друга, двигаясь на север в период с апреля по июль 2023 года, и проплыли вместе около 6400 км.



Исследователи считают, что, если гипотеза совместной миграции акул этого вида подтвердится, это может стать революционным открытием в биологии и, возможно, поможет выяснить, где они живут, размножаются, питаются, и куда мигрируют.



Такая информация нужна, чтобы определить районы, где белые акулы, находящиеся под угрозой исчезновения - нуждаются в защите. Сейчас во всем мире осталось только около 3500 белых акул.