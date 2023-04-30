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Ученые: Женщины теряют до $1,8 млрд. в год из-за менопаузы
30.04.2023 18:23 Ирина Демьянова

Ученые: Женщины теряют до $1,8 млрд. в год из-за менопаузы

Согласно недавнему исследованию, проведенному клиникой Майо, американские женщины могут ежегодно терять до 1,8 миллиарда долларов из-за менопаузы .

Исследование, в котором использовалась большая выборка женщин в возрасте от 45 до 60 лет, показало, что симптомы менопаузы тесно связаны с неблагоприятными результатами работы и снижением производительности.

В ходе исследования было опрошено более 4000 человек в четырех местах в США, и было обнаружено, что 15% участников испытали неблагоприятные результаты работы из-за симптомов менопаузы.

У женщин с тяжелыми симптомами вероятность таких исходов была в 16 раз выше, чем у тех, у кого были легкие симптомы. Поразительно, но более 1% участниц сообщили, что были уволены или ушли с работы в течение предшествующих шести месяцев из-за изнурительных последствий менопаузы. 

По словам доктора Джулианы Клинг, соавтора исследования и заведующей отделением внутренней медицины женского здоровья в клинике Майо в Скоттсдейле, штат Аризона, ежегодные потери оцениваются в 1,8 миллиарда долларов .

Женщины также сообщали, что не решаются обсуждать менопаузу на работе из-за табу, окружающего эту тему, что усугубляет психологические проблемы. 
Многие женщины испытывают изнурительные физические изменения из-за дискомфорта при обсуждении менопаузы со своими коллегами, особенно молодыми или мужчинами.

“Я слышала от женщин, что они не хотят выглядеть жалобщиками на работе, иначе они заговорят о менопаузе, и люди будут закатывать глаза”, — сказала доктор Экта Капур, эндокринолог из клиники Майо в Миннесоте и соавтор исследования. 

Доктор Капур также предположила, что предполагаемые ежегодные убытки в размере 1,8 миллиарда долларов могут быть занижены. Это связано с тем, что участницы исследования имели доступ к медицинской страховке и вариантам лечения для лечения своих симптомов, что может быть не так для многих других женщин в США. 

Таким образом, фактическое финансовое воздействие симптомов менопаузы на работающих женщин может быть намного выше, чем консервативная оценка исследования.

Ученые подчеркнули острую необходимость улучшить лечение женщин с симптомами менопаузы и сделать рабочую среду более благоприятной для женщин, проходящих этот этап жизни. 

Они также призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы подтвердить эти результаты в более разнообразных популяциях женщин и оценить влияние симптомов менопаузы на опыт работы ЛГБТК+ людей и женщин с множественными сопутствующими заболеваниями, финансовой незащищенностью и ограниченным доступом к здравоохранению.


 

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