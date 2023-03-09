



Ученые: Женщины больше подвержены риску сердечных заболеваний из-за соли

Между мужчинами и женщинами все чаще обнаруживаются различия в состоянии здоровья. Появляется все больше доказательств того, что женщины всех национальностей и возрастов более чувствительны к соли, чем мужчины. К тому же, склонность удерживать больше соли, которая повышает кровяное давление, усиливается после менопаузы. Данные выводы сделаны в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации “Гипертензия”.



Еще одним важным выводом является то, что здоровые уровни артериального давления могут различаться между полами, а это означает, что женщинам могут быть полезны более ранние и разные вмешательства, чтобы избежать повреждения их сердца и кровеносных сосудов.



“Реальность такова, что женщины и мужчины по-разному регулируют свое кровяное давление, и оно у них на исходном уровне различается”, — сказал доктор Эрик Белин де Шантемеле, физиолог из Центра сосудистой биологии Медицинского колледжа Джорджии в Университете Огасты.



Cчитается, что женщины лучше защищены от сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчины, до тех пор, пока женщины не войдут в менопаузу, когда риск выравнивается. Лабораторные исследования на моделях крыс с гипертонией, таких как крыса Dahl, чувствительная к соли, в целом подтверждают это, включая уравнивание риска у представителей двух полов после хирургического удаления яичников.



Тем не менее, у женщин и некоторых моделей мышей защита кажется менее абсолютной, потому что больше женщин чувствительны к соли до менопаузы, а менопауза усугубляет как ее тяжесть, так и распространенность, пишут исследователи.



“Чувствительность к соли является одним из ведущих факторов гипертонии, и если вы посмотрите на людей с резистентной к лечению гипертензией, а это большинство людей, большинство из них чувствительны к соли”, — сказали ученые.



Чувствительность к соли означает, что ваше тело имеет очевидную естественную тенденцию удерживать соль, а не выделять ее избыток с мочой. Чувствительность артериального давления к соли — это когда артериальное давление снижается или повышается более чем на 10% в зависимости от того, сколько соли вы потребляете. По словам Белин де Шантемеле, есть хорошие данные о людях, показывающие, что снижение потребления соли снижает чувствительность к ней, особенно у женщин.



Белин де Шантемеле и другие исследователи обнаружили еще один уникальный фактор в отношении женщин: поскольку их тела готовы к размножению, у них высокий уровень гормона альдостерона, который вырабатывается надпочечниками и оказывает прямое влияние на кровяное давление, регулируя водно-солевой баланс в организме. Женщины также, как правило, имеют гораздо больше рецепторов альдостерона.



Известно, что высокий уровень альдостерона способствует вредным для организма вещам, таким как широкое воспаление, жесткие и рубцовые кровеносные сосуды, а также увеличение сердца. Ученые считают и имеют некоторые доказательства того, что у женщин альдостерон в основном повреждает кровеносные сосуды, включая их важную способность расширяться, чтобы вместить больший объем крови в ответ на удержание большего количества соли. Ученые видят этот эффект как у своих лабораторных мышей, так и у женщин.



Есть также свидетельства того, что женщины любят соль больше, чем мужчины, заключила Белин де Шантемеле. Как и многие различия, связанные с полом, склонность к соли, вероятно, связана с физиологической потребностью удерживать натрий и жидкость, которая следует за натрием, чего достаточно для поддержания еще одной жизни во время беременности . Есть также некоторые свидетельства того, что мужской гормон тестостерон подавляет аппетит к соли. Он рекомендует всем нам резко сократить потребление соли.



