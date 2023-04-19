



Ученые завершили 200-летнюю расшифровку трактата Птолемея

Согласно новому исследованию, ученым удалось расшифровать рукопись древнеегипетского математика и астронома спустя более 200 лет после ее открытия.



Считается, что рассматриваемая рукопись была написана египетским ученым греческого происхождения Клавдием Птолемеем в первом веке нашей эры и была обнаружена римско-католическим кардиналом Анджело Май в 1819 году.



Результаты этого исследования были опубликованы в рецензируемом академическом журнале "Архив истории точных наук".



Попытка расшифровать этот древний манускрипт Птолемея стала кульминацией более чем 200-летней работы множества различных исследователей. Рукопись содержала информацию о научном приборе, известном как метеороскоп.



Клавдий Птолемей, которого часто называют просто Птолемеем, был одним из самых значимых ученых своей эпохи, если не всего древнего мира.



Птолемей родился в Александрии римской эпохи в Египте. Он написал десятки научных трактатов по математике, географии, музыке, астрономии, оптике и картографии. Некоторые из этих работ хранились мусульманскими и византийскими учеными на протяжении всей средневековой эпохи .



Однако не все его работы дошли до наших дней, некоторые бесследно исчезли, а другие в конечном итоге были обнаружены заново.



Похоже, здесь имел место как раз последний сценарий: кардинал Май заново открыл то, что предположительно является утерянной рукописью Птолемея на кусках пергамента.



Но были вопросы, которые сильно усложнили усилия по расшифровке его текста. Прежде всего, это тот факт, что кто-то буквально написал поверх него - взял страницы рукописи Птолемея и использовал их для копирования рукописи Etymologiae, этимологической энциклопедии, написанной испанским епископом и богословом Исадором Севильским.



По иронии судьбы, Etymologiae сегодня известны тем, что они обобщили многие известные классические тексты, оригиналы которых были утеряны в веках, и таким образом, являются наиболее точной формой сохранения этих текстов.



Точно так же копия Etymologiae, по-видимому, спасла эту утерянную рукопись Птолемея.



Почему это было переписано, имеет некоторый смысл — переработка пергамента производилась в Средние века в качестве меры экономии.



Однако это в конечном итоге привело к другой проблеме: кто-то — почти наверняка Май, утверждало исследование — пытался "очистить" пергамент, чтобы сделать исходный текст Птолемея более четким, нанеся какой-то реагент на несколько страниц. Это не только не сделало исходный текст более четким, но и привело к тому, что пергамент покрылся темно-коричневыми пятнами, что еще больше затруднило чтение.

Но на протяжении двух столетий ученые не прекращали попытки расшифровать все это. Это включало в себя тщательное копирование того, что можно было прочитать, и сравнение этого с другими обнаруженными трактатами Птолемея.



Наконец, в последние годы были использованы современные методы, такие как УФ-флуоресценция и мультиспектральная визуализация, чтобы лучше рассмотреть текст, который так долго оставался неразборчивым.



Давно утерянная рукопись содержит информацию о научном приборе, известном как метеороскоп. Это был инструмент, используемый астрономами в древности для изучения звезд и расстояний. В частности, метеороскоп Птолемея можно было использовать для ряда задач. К ним относятся определение времени путем предсказания равноденствия или солнцестояния, а также определение широты и местоположения планеты.



О метеороскопе Птолемея уже писали раньше. Один из его самых известных трактатов, картографический манускрипт, известный просто как "География", упоминал об этом, как и в других древних трудах.



Но что не сохранилось, так это подробная информация о том, как выглядел метеороскоп и как он работал, за исключением того факта, что в нем было девять колец.



Однако эта загадка может наконец быть разгадана. Согласно переведенному тексту, девять колец метеороскопа имели следующие названия и функции:

Кольцо с подвеской или "носитель": фиксированное кольцо, которое, по-видимому, использовалось, чтобы подвешивать его к чему-либо.

Гектеморос или "шесть частей": кольцо, закрепленное перпендикулярно держателю, дважды пересекающее его и одинаковое по размеру.

"Горизонт": это кольцо крепится по сторонам света к несущему и шестисоставному

"Меридиан": расположен внутри держателя и удерживается на месте фланцами, но его ориентацию можно регулировать в зависимости от широты.

"Револьвер": находится внутри кольца меридиана и вращается вокруг точек, представляющих небесные полюса.

"Зодиак": по размеру равен револьверу, крепится к нему под прямым углом в определенных точках.

"Астролябия": расположена внутри револьвера и колец зодиака и вращается в точках, представляющих полюса эклиптики.

"Вертикальный": расположен внутри астролябии и вращается на остриях револьвера, представляющих небесные полюса. Он может представлять любой произвольный меридиан

"Наклонный": расположенный внутри вертикальной стойки и вращающийся в точках, представляющих пересечение произвольного меридиана с экватором, он может представлять любой горизонт и устанавливаться в любой плоскости.

По сути, завершенный метеороскоп выглядел как большая система колец, расположенных друг внутри друга, которые при необходимости наклоняются.Конструкция инструмента и его использование были подробно описаны в рукописи, что, по-видимому, подразумевает, что трактат предназначался для того, чтобы помочь практикам использовать его и помочь учителям продемонстрировать, как приходят к некоторым выводам.Но действительно ли Птолемей написал этот трактат?Исследователи утверждают, что это наиболее вероятное предположение, отмечая очень характерное использование писателем словарного запаса, которое было относительно уникальным в то время. Однако окончательное утверждение осложняется тем, что в рукописи отсутствуют некоторые важные листы, в частности первая и последняя страницы, на которых обычно можно найти имя автора.Но если трактат подлинный, то он поможет пролить свет на научные методы одного из самых ярких и влиятельных умов древнего мира.