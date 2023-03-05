



Ученые запустили инициативу по поиску внеземной жизни

Ученые ведущих университетов мира объединились ради изучения происхождения жизни на Земле и благоприятных условий для поддержания жизни на других планетах. Об этом пишет Financial Times.



Представители Кембриджского, Гарвардского и Чикагского университетов, а также Швейцарской высшей технической школы Цюриха, объявили о создании Федерации происхождения (Origins Federation).



Исследователи планируют запустить новые межпланетные миссии на Марс, изучить спутники Юпитера и создать новые проекты, подобные по масштабу запуску в космос телескопа “Джеймс Уэбб”.



