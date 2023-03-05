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Ученые запустили инициативу по поиску внеземной жизни
05.03.2023 19:12 Ирина Демьянова

Ученые запустили инициативу по поиску внеземной жизни

Ученые ведущих университетов мира объединились ради изучения происхождения жизни на Земле и благоприятных условий для поддержания жизни на других планетах. Об этом пишет Financial Times.

Представители Кембриджского, Гарвардского и Чикагского университетов, а также Швейцарской высшей технической школы Цюриха, объявили о создании Федерации происхождения (Origins Federation).

Исследователи планируют запустить новые межпланетные миссии на Марс, изучить спутники Юпитера и создать новые проекты, подобные по масштабу запуску в космос телескопа “Джеймс Уэбб”.

 

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