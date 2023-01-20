



Ученые выявили больше 3 млрд объектов в галактике Млечный Путь

Новое амбициозное исследование галактической плоскости Млечного Пути выявило 3,32 миллиарда космических объектов в ошеломляющих деталях.



Об этом сообщает портал Space.com.



Для сбора данных об объектах астрономы использовали Dark Energy Camera в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, которая управляется Национальным научным фондом США.



"Представьте себе групповое фото более трех миллиардов человек, и каждый из них узнаваем! Астрономы будут изучать этот подробный портрет более трех миллиардов звезд Млечного Пути в течение десятилетий", - заявила директор отдела астрономических наук Национального научного фонда Дебра Фишер.



Исследователи использовали Dark Energy Camera для наблюдения за плоскостью Млечного Пути в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, раскрывая эту область нашей галактики в беспрецедентных деталях. По словам членов команды, на создание каталога ушло два года, при этом Dark Energy Camera произвела более 10 терабайт данных из 21 400 отдельных снимков неба.



