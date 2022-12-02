



Ученые выяснили, на каких продуктах COVID "живет" дольше

Британские эксперты подтвердили, что коронавирус может оставаться на некоторых готовых к употреблению продуктах в течение нескольких дней.



Ученые провели тесты для Агентства по пищевым стандартам (FSA), намеренно нанеся вирус на упаковку и продукты питания, включая фрукты, выпечку и напитки в бутылках. Как сообщает ВВС, были выбраны товары, которые люди могли положить в рот без приготовления или мытья.



Для большинства протестированных пищевых продуктов наблюдалось "значительное снижение" следов вируса в течение первых 24 часов. Но в некоторых случаях эти следы сохранялись около недели.



Благодаря экспериментам стало известно, что вирус сохраняется дольше на продуктах с неровной поверхностью - брокколи и малине - чем на продуктах с гладкой кожицей, таких как яблоки. По словам ученых, яблоки содержат натуральные химические вещества в кожуре, которые могут разрушать вирус.



Однако, сыр и мясная нарезка с высоким содержанием белка и жира, по-видимому, позволяют вирусу выживать в течение нескольких дней, а возможно, и недели.



Также коронавирус может выживать и находиться до недели на пластиковых поверхностях, например, на поверхности контейнеров.

