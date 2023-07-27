



Ученые выяснили, какое место на планете самое солнечное

Исследователи из Гронингенского университета в Нидерландах выяснили, что на плато Альтиплано в пустыне Атакама попадает больше всего на планете солнечного света, пишет Livescience.



Пустыня Атакама особенная по нескольким причинам: это старейшая пустыня на Земле, самая сухая за пределами полюсов и, возможно, самое лучшее место для наблюдения за ночным небом. Чилийское Альтиплано также выделяется своим солнечным излучением или выходом световой энергии, излучаемой Солнцем на Землю.



Ученые зафиксировали на плато мощность солнечной энергии в 2177 ватт на квадратный метр. Это абсолютный рекорд. Для сравнения, согласно исследованию, излучение в верхних слоях атмосферы Земли составляет примерно 1360 ватт на квадратный метр.



"На самом деле это излучение, которое вы будете получать летом, если будете стоять на Венере", — объяснил Рауль Кордеро, ведущий автор исследования и климатолог.



Сравнение "невероятно", учитывая, что Венера находится примерно на 28% ближе к Солнцу, чем Земля, добавил Кордеро. Согласно исследованию, средняя мощность солнечного излучения в среднем на плато составляет около 308 ватт на квадратный метр — это еще один мировой рекорд, который в два раза выше, чем в Центральной Европе и на восточном побережье США.



Причина, по которой в Чили так солнечно, связана с географическим положением страны в Южном полушарии.

