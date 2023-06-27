



Ученые выяснили, какие языки самые распространенные в мире

Из всех языков, на которых говорят во всем мире , какие из них наиболее распространены?



На этот вопрос сложно ответить, поскольку иногда страны могут иметь несколько основных языков, в том числе некоторые в качестве вторых языков.

Но новое исследование пролило свет на это, любезно предоставленное компанией Statista, пишет jpost.



Английский считается самым распространенным языком в мире, на нем говорят примерно 1,5 миллиарда человек, как носители, так и не являющиеся ими люди. Несмотря на то, что английский не является родным языком для большинства людей во всем мире, он пользуется большим спросом из-за своей актуальности. Он является официальным языком в 40 странах, включая Индию, Ирландию, Новую Зеландию и Ямайку.



Китайский занимает видное место среди самых популярных языков, на нем говорят почти 1,2 миллиарда человек. Влияние Китая на мировую экономику способствует широкому распространению китайского языка, необходимого для деловых и культурных обменов.



Помимо английского и китайского языка, несколько других языков имеют значительное влияние и глобальное значение:



Хинди с более чем 600 миллионами носителей языка занимает третье место среди наиболее распространенных.



Испанский язык занимает четвертое место с примерно 550 миллионами говорящих. Испанский язык, на котором официально говорят в более чем 20 странах, включая Испанию и различные страны Латинской Америки, может похвастаться богатым языковым и культурным наследием.



Французский язык с более чем 300 миллионами говорящих по всему миру занимает пятое место и является вторым по распространенности языком в Европе. Он выходит за пределы Европы, заявляя о своем присутствии в Африке, Карибском бассейне и на островах Тихого океана.



В качестве официального языка во многих странах арабский язык может похвастаться почти 275 миллионами носителей. Его широкое использование и особый статус в таких странах, как Алжир, Египет и Саудовская Аравия, способствуют его значительному присутствию.



На бенгальском языке говорят более 270 миллионов человек. Этот язык представляет индоевропейскую языковую семью.



На португальском говорят более 260 миллионов человек. Он является официальным языком в 10 странах Южной Америки, Африки и Европы. Его влияние распространяется за пределы Португалии и Бразилии, достигая таких африканских стран, как Ангола и Мозамбик.



Иврит выделяется как язык, на котором говорит относительно небольшое количество людей во всем мире, прежде всего как официальный язык в Израиле и как второй язык для четверти миллиона человек в Соединенных Штатах. Значение иврита как классического языка признается различными университетами по всему миру, где он преподается на специальных факультетах.



