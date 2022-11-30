



Ученые возродили из вечной мерзлоты "зомби-вирус" возрастом 48 500 лет

Таяние древней вечной мерзлоты из-за изменения климата может представлять новую угрозу для человечества, считают исследователи, возродившие почти два десятка древних вирусов, в том числе один, замороженный в толще льда более 48 500 лет назад.



Европейские исследователи изучили древние образцы, собранные из вечной мерзлоты в сибирском регионе России. Они выделили и охарактеризовали 13 новых патогенов, которые назвали "зомби-вирусами", и обнаружили, что они остаются заразными, несмотря на то, что провели много тысячелетий в ловушке в мерзлой земле.



Ученые давно предупреждали, что таяние вечной мерзлоты из-за потепления атмосферы усугубит изменение климата, высвободив ранее захваченные парниковые газы. Но влияние таяния ледников и вечной мерзлоты на "спящие" патогены менее изучено.



Группа исследователей заявила, что биологический риск реанимации изученных ими вирусов был "совершенно незначительным", в основном потому, что эти вирусы способны заражать только простейших амеб. По их словам, потенциальное возрождение вируса, который может заразить животных или людей, гораздо менее вероятно. однако такая опасность все же реальна.



"Вполне вероятно, что древняя вечная мерзлота выпустит еще неизвестные нам вирусы при оттаивании", — написали они в статье, ожидающей рецензирования.



В случае такого "зомби-возрождения" неизвестно, как долго эти вирусы смогут сохранять жизнеспособность и оставаться заразными после воздействия внешних условий. Также пока невозможно оценить, насколько вероятно, что они найдут и заразят подходящего хозяина в этот промежуток времени.



"Однако риск неизбежно возрастет в контексте глобального потепления, когда таяние вечной мерзлоты будет продолжать ускоряться, а в результате промышленного прогресса Арктику будет заселять все больше людей", — заявили исследователи.

