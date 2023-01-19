



Ученые воссоздали лицо фараона Рамзеса II с помощью цифровых технологий - видео

На статуях и рисунках более чем 3000-летней давности Рамзес II изображается красивым мужчиной с круглым лицом, выдающимся носом и высокими скулами. Его мумия, обнаруженная в 1881 году, содержит меньше субъективных деталей.



Исследователи из Ливерпульского университета Джона Мура в Соединенном Королевстве теперь объединили свои усилия с экспертом по египетским мумиям и профессором радиологии Сахаром Салимом из Каирского университета, чтобы "в цифровом виде развернуть" останки фараона и визуализировать его лицо более подробно, чем когда-либо прежде.



Работа была сделана скрупулёзно. Компьютерная томография и фотографии мумии, которая сейчас находится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире, были объединены с историческими данными, чтобы построить лицо фараона в мельчайших деталях.



Кэролайн Уилкинсон, судебный антрополог и руководитель Face Lab в Ливерпуле имени Джона Мура, говорит , что наиболее заметными чертами лица мумии являются сильная челюсть и широкий нос с горбинкой.



Основываясь на основных костях и измерениях толщины лицевых мышц египетского населения, исследователи восстановили вышележащие мышцы и связки, с помощью того же программного обеспечения, которое используется для криминальной реконструкции



В результате получился пожилой мужчина с вытянутым лицом, широким орлиным носом, близко посаженными глазами, густыми седыми бровями и широким ртом с тонкой верхней губой.



Последними слоями, добавленными к реконструкции, были кожа и волосы фараона.

Тон кожи был выбран на основе того, что, как считается, было обычным явлением в Египте того времени. Между тем, цвет волос был основан на микроскопических исследованиях прядей Рамзеса II, которые предполагают, что когда-то у него была густая рыжая шевелюра.



В Древнем Египте рыжие волосы воспринимались как божественная черта, вызывавшая одновременно страх и уважение, а сам Рамзес II часто изображался в виде божества на рисунках. Неясно, дали ли рыжие волосы Рамзесу II преимущество в качестве лидера, или рыжие волосы стали признаком лидерства отчасти из-за его успеха.



Хотя мы никогда не можем быть уверены, как мог когда-то выглядеть этот почитаемый правитель, Уилкинсон рассказала Newsweek, что ее команда проверила свои методы реконструкции лица, используя компьютерную томографию живых доноров, и обнаружила, что 70 процентов деталей находятся в пределах миллиметров от фактической структуры лица человека.



Считается, что Рамзес II умер в возрасте 92 лет после 66-летнего правления с 1279 по 1213 год до нашей эры, что означает, что его мумия застыла в старости.

Тем не менее Уилкинсон, Салим и их команда использовали методы трехмерной возрастной регрессии, чтобы реконструировать более молодую версию: Рамсеса II средних лет на пике своего правления.