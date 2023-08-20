



Ученые узнали, почему Африка разделяется пополам

Африка медленно, но уверенно раскалывается надвое. На востоке континент изрезан одним из самых больших разломов в мире. Однако несмотря на его невероятные размеры, ученым все еще на удивление мало известно о сложном движении этой невероятной деформации, пишет IFLScience.



В новом исследовании ученые из Вирджинии использовали GPS-карты и компьютерное моделирование, чтобы больше узнать о природе этого разлома. Речь идет о Восточно-Африканской рифтовой системе (EARS), которая является активной континентальной рифтовой зоной, простирающейся вниз на тысячи километров с севера на юг через Эфиопию, Кению, Уганду, Демократическую Республику Конго, Танзанию, Мозамбик, Малави, Руанду, Замбию и Руанду.



По сути своей EARS является трещиной в Африканской плите, способной буквально разделить континент надвое: меньшую Сомалийскую плиту и большую Нубийскую плиту. Известно, что разлом расширяется чрезвычайно медленно — буквально на миллиметры в год. В результате потребуются миллионы лет, пока произойдет окончательный разлом.



Тем не менее разлом привлекает внимание исследователей, так как он сейсмически активен и оказывает воздействие на окружающую среду. Например, в местах, где литосфера растянута особенно тонко, могут образовываться огромные трещины в земле и часто возникают землетрясения.



Сегодня существует две основные теории о том, как движется EARS. Первая связана с литосферными силами плавучести, а вторая — с гораздо более глубокими силами, а именно с тем, как мантия Земли течет горизонтально глубоко под Восточной Африкой.



В ходе нового исследования ученые изучили полученные данные и пришли к выводу, что EARS управляется как поверхностными литосферными силами и более глубокими мантийными силами. Однако обе эти силы действуют совершенно по-разному.



Силы плавучести литосферы способствуют распространению рифта с востока на запад, который следует перпендикулярно разлому. В то же время другие силы действуют на трещину в параллельном направлении, с севера на юг, благодаря Африканскому суперплюму, особенности глубоко под юго-западной Африкой, которая приносит поток мантийного материала от границы ядра и мантии.



Простыми словами, часть движения разлома обусловлена движением материала мантии глубоко в недрах Земли, тогда как другая часть раскалывается силами литосферы.



