



Ученые узнали о самом древнем зарегистрированном поцелуе

Ученые выяснили, что самый древний поцелуй в губы был зарегистрирован 4500 лет назад в Месопотамии, где в современном мире расположены Ирак и Сирия.



Это опровергает данные о том, что самое раннее упоминание было сделано 3500 лет назад на территории Южной Азии.



Новое открытие сделали исследователи из Копенгагенского университета в Дании и Оксфордского университета в Великобритании, а свои результаты опубликовали в журнале Science. Это удалось благодаря изучению древних глиняных табличек с клинописью, которые сохранились до наших дней.



Они содержат наглядные примеры того, что поцелуи считались не только дружественными или выражением чувств между членами семьи, но и бы были частью романтической близости в древние времена.



"Тексты подразумевают, что поцелуи были чем-то, что делали супружеские пары, хотя поцелуй считался также частью сексуального желания неженатого человека, когда он влюблен. Особенно показательны два текста, датируемые примерно 1800 годом до н.э. Общество пыталось регулировать такие действия между незамужними или прелюбодеями. Сексуальный аспект поцелуев не одобрялся публично", - говорят исследователи.