



Ученые узнали, какое растение может помочь в борьбе с грибком

Согласно изданию New Atlas, после вирусов и бактерий грибок является самым смертоносным патогеном, поскольку быстро адаптируется, чтобы быть устойчивым к текущим медицинским вмешательствам. Хотя официальные данные показывают, что около 8000 американцев умирают от грибковых инфекций каждый год, это число, вероятно, намного выше, поскольку многие случаи остаются недиагностированными. Грибок, как “условно-патогенный микроорганизм”, может атаковать ослабленную иммунную систему, вызывая сложные сопутствующие заболевания.



В прошлом году Всемирная организация здравоохранения призвала уделить безотлагательное внимание грибковым патогенам, которые становятся все более распространенными и опасными из-за изменения климата.



Как отмечает издание, ученые из Университета Оклахомы (UO), возможно, нашли молекулу в разновидности кувшинки или лотоса, которая может бороться с грибковой инфекцией.



Молекула, которая нас волнует, называется персефацином, — сказал Роберт Цихевич, профессор кафедры химии и биохимии Семейного колледжа искусств и наук Доджа в штате Огайо. - Это противогрибковое открытие, по-видимому, работает с широким спектром инфекционных грибков, и оно достаточно нетоксично для клеток человека, что очень важно, потому что многие современные методы лечения токсичны для человеческого организма”.



Цихевич, который занимается исследованием грибков в течение двух десятилетий, отмечает, что стратегии, разработанные растениями для противостояния нападениям, могут быть нашим лучшим средством борьбы с угрозами патогенов.



Подобно бактериям, патогенные грибки быстро адаптируются и обходят существующее лечение. Некоторые из этих грибков убивают конкурентов или отпугивают насекомых от поедания растения.



“Мы выдвинули гипотезу, что если эти обитающие в растениях грибы, известные как эндофиты, могут помочь растениям бороться с инфекциями, убивая вторгшиеся грибы, то эти молекулы также могут защищать людей и животных от грибковых патогенов, — добавил ученый. — Как оказалось, мы были правы”.



Хотя это, возможно, и не панацея, способность персефацина бороться с грибковыми инфекциями является многообещающим достижением ученых.



