



Ученые увидели опасность в туалетной бумаге

Туалетная бумага оказалась опасной для здоровья людей, поскольку содержит перфторированные химические соединения, называемые также "вечные химикаты".



По данным The Guardian, к такому выводу, исследовав 21 бренд бумаги, сделали ученые из Университета Флориды.



По словам исследователей, эти соединения являются токсичными и практически не разлагаются. Уточняется, что эти вещества могут на станциях очистки сточных вод попадать в осадок, который разбрасывается на пахотных землях как удобрение или выливается в природные водоемы.



Эти химикаты используются в разных сферах быта, в том числе, для придания товарам стойкости к воздействию воды, пятен и тепла. Также их используют для окраски одежды, косметики и даже для создания посуды для кухни.



Перфторированные химические соединения могут вызывать онкозаболевания, осложнения у плода во время беременности, заболевания печени и многое другое.

