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Ученые увидели опасность в туалетной бумаге
16.03.2023 04:34 Алина Груднева

Ученые увидели опасность в туалетной бумаге

Туалетная бумага оказалась опасной для здоровья людей, поскольку содержит перфторированные химические соединения, называемые также "вечные химикаты".

По данным The Guardian, к такому выводу, исследовав 21 бренд бумаги, сделали ученые из Университета Флориды.

По словам исследователей, эти соединения являются токсичными и практически не разлагаются. Уточняется, что эти вещества могут на станциях очистки сточных вод попадать в осадок, который разбрасывается на пахотных землях как удобрение или выливается в природные водоемы.

Эти химикаты используются в разных сферах быта, в том числе, для придания товарам стойкости к воздействию воды, пятен и тепла. Также их используют для окраски одежды, косметики и даже для создания посуды для кухни.

Перфторированные химические соединения могут вызывать онкозаболевания, осложнения у плода во время беременности, заболевания печени и многое другое.
 

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