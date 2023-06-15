



Ученые успешно создали искусственный человеческий плод

Ученые создали синтетические человеческие зародыши, используя стволовые клетки , что является новаторским шагом, позволяющим избежать необходимости в яйцеклетке или сперме, пишет jpost.



Ученые заявили, что плод, похож на зародыш на самых ранних стадиях развития человека, может рассказать о влиянии генетических нарушений и биологических причинах повторяющихся выкидышей. Тем не менее, его существование вызывает серьезные этические и юридические проблемы, поскольку в настоящее время в большинстве стран мира нет законодательства в отношении объектов, выращенных в лаборатории.



Важно отметить, что у зародышей нет бьющегося сердца или зачатка мозга, но они включают клетки, которые обычно используются для создания плаценты и самого ребенка.



Профессор Магдалена Зерницка-Гетц из Кембриджа и Калифорнийского технологического института рассказала о работе в среду на ежегодном собрании Международной ассоциации исследований стволовых клеток в Бостоне.



Однако в ближайшем будущем нет никаких шансов на клиническое использование синтетических плодов. Было бы незаконно имплантировать их в матку пациента, и до сих пор неясно, есть ли у этих творений потенциал созревания после самых ранних стадий развития.





