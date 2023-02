Ученые успешно развернули 2000-летний свиток с египетской Книгой Мертвых – фото

Египетские исследователи опубликовали фотографии недавно найденной Книги Мертвых, написанной более 2000 лет назад на свитке длиной почти 16 метров. Находку сделали в Саккаре, в гробу одной из гробниц у Ступенчатой пирамиды Джосера. О ней объявили 14 января, в День египетских археологов, а теперь добавили изображения артефакта.



Для древних египтян не было чем-то необычным хоронить Книгу Мертвых вместе с умершим, но тогда они не называли ее так. Этот термин принадлежит современным археологам и обозначает сборник заупокойных текстов – заклинаний и молитв. Они, по мнению древних египтян, должны были помочь умершим в загробном мире. Единого стандарта Книги Мертвых не существовало. Ее содержание отличалось в каждом из известных случаев. Ни один из найденных экземпляров не содержит всех известных текстов. Каждому человеку их подбирали индивидуально – это могло зависеть от социального статуса умершего или его возможных потребностей в потустороннем мире.



Папирус был найден свернутым в гробу мужчины, которого звали Яхмос. Истории известен фараон Яхмос I, правивший в 1550-1525 годах до нашей эры, однако установлено, что это не он. По словам исследователей, имя мужчины упоминается на папирусе около 260 раз. Он жил около 300 года до нашей эры, в начале династии Птолемеев – фараонов, происходивших от одного из полководцев Александра Македонского. Гробница Яхмоса расположена южнее ступенчатой пирамиды, построенной для Джосера.



По словам исследователей, папирус был написан черными и красными чернилами, а качество надписи указывает на то, что его делал профессионал. Свиток уже отреставрировали и перевели на арабский язык. Сейчас он демонстрируется всем желающим в Египетском музее в Каире.



The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities has released the first photographs of the 52-foot-long papyrus scroll of the Book of the Dead discovered in the necropolis of Saqqara.

The papyrus has now gone on display in the Egyptian Museum in Cairo. #Egypt #ancientEgypt pic.twitter.com/QGXtRQey0W