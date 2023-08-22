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Ученые: у курящих подростков серого вещества в мозге меньше, чем у некурящих
22.08.2023 19:24 Алина Груднева

Ученые: у курящих подростков серого вещества в мозге меньше, чем у некурящих

У курящих подростков меньше серого вещества в двух отделах головного мозга, чем у некурящих.

К такому выводу пришли ученые в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications.

Эксперты сравнили МРТ снимки мозга более 800 человек из Великобритании, Германии, Франции и Ирландии, которые начали курить в возрасте 14 лет. Как выяснилось, у них меньше серого вещества в левой вентромедиальной префронтальной коре мозга.

Эта область ответственна за управление эмоциями, принятие решений, получение удовольствия и самоконтроль. Аналогичная ситуация наблюдается с противоположной стороны мозга.

У начавших курить к 19 годам, количество серого вещества в левой левой префронтальной коре было меньше, однако правая часть не пострадала.
 

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