



Ученые: у курящих подростков серого вещества в мозге меньше, чем у некурящих

У курящих подростков меньше серого вещества в двух отделах головного мозга, чем у некурящих.



К такому выводу пришли ученые в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications.



Эксперты сравнили МРТ снимки мозга более 800 человек из Великобритании, Германии, Франции и Ирландии, которые начали курить в возрасте 14 лет. Как выяснилось, у них меньше серого вещества в левой вентромедиальной префронтальной коре мозга.



Эта область ответственна за управление эмоциями, принятие решений, получение удовольствия и самоконтроль. Аналогичная ситуация наблюдается с противоположной стороны мозга.



У начавших курить к 19 годам, количество серого вещества в левой левой префронтальной коре было меньше, однако правая часть не пострадала.

