



Ученые: таяние ледников высвободит тонны бактерий

Ученые предупредили, что огромное количество бактерий может быть высвобождено из-за таяния мировых ледников.



В число тысяч микробов, которые попадут в реки и моря, входят, в том числе и потенциально опасные патогены, сообщает ВВС.



Исследователи из Университета Аберистуита изучили талую воду восьми ледников в Европе и Северной Америке и двух участков в Гренландии. Ученые подсчитали, что ситуация с таянием ледников может привести к тому, что в течение следующих 80 лет в окружающую среду будет выброшено более 100 000 тонн микробов.



"Количество выпущенных микробов тесно зависит от того, как быстро тают ледники и, следовательно, насколько мы продолжаем нагревать планету", - заявил микробиолог Арвин Эдвардс.



По словам доктора Эдвардса, по мере того, как поток микробов в реки, озера, фьорды и моря увеличивается, это может иметь "значительные" последствия для качества воды.

