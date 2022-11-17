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Ученые: таяние ледников высвободит тонны бактерий
17.11.2022 12:47 Ольга Белозерова

Ученые: таяние ледников высвободит тонны бактерий

Ученые предупредили, что огромное количество бактерий может быть высвобождено из-за таяния мировых ледников.

В число тысяч микробов, которые попадут в реки и моря, входят, в том числе и потенциально опасные патогены, сообщает ВВС.

Исследователи из  Университета Аберистуита изучили талую воду восьми ледников в Европе и Северной Америке и двух участков в Гренландии. Ученые подсчитали, что ситуация с таянием ледников может привести к тому, что в течение следующих 80 лет в окружающую среду будет выброшено более 100 000 тонн микробов.

"Количество выпущенных микробов тесно зависит от того, как быстро тают ледники и, следовательно, насколько мы продолжаем нагревать планету", - заявил микробиолог Арвин Эдвардс.

По словам доктора Эдвардса, по мере того, как поток микробов в реки, озера, фьорды и моря увеличивается, это может иметь "значительные" последствия для качества воды.
 

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