



Ученые: судебная реформа представляет угрозу для “научной устойчивости” Израиля

Руководители государственных исследовательских университетов и члены Национального совета по гражданским исследованиям и развитию предупреждают о негативных последствиях “для будущего научных исследований” в Израиле из-за пересмотра правительством судебной системы.



В совместном письме, адресованном премьер-министру Биньямину Нетаниягу, министру образования Йоаву Кишу и министру науки Офиру Акунису, они ссылаются на “растущие признаки, свидетельствующие о деструктивных разработках, которые могут нанести ущерб научной устойчивости Израиля“.



Руководители университетов и члены совета сообщают о “значительном сокращении“ числа израильских ученых за границей, желающих вернуться на работу, и выражают опасения, что ведущие деятели науки и техники могут покинуть Израиль. Также они предупреждают о нежелании иностранных ученых посещать конференции в стране и “явные угрозы“ расторгнуть соглашения о сотрудничестве в области исследований, среди прочего.

“Многие в научном сообществе испытывают беспокойство и опасность за свое будущее. Из-за этого многие из них теряют доверие и предпочитают покинуть корабль“, — добавляют они.



