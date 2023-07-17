



Ученые создают “умные” клетки для борьбы с болезнями и восстановления после трав

Исследовательская группа из Университетского колледжа Лондона считает, что можно разблокировать будущие умные клетки, которые смогут чувствовать болезни и восстанавливать поврежденные клетки, сливаясь с ними.



Человеческие тела состоят из триллионов клеток размером около одной тысячной миллиметра и являются фундаментальными единицами всей жизни.

Они содержат “скелеты , состоящие из белков, которые обеспечивают структурную поддержку, помогают клетке двигаться и транспортировать материалы внутри нее.



Ученым удалось искусственно создать крошечные трубочки и нитевидные структуры, которые могут придавать клеткам человека форму и функции, пишет Mirror.



Исследователи Университетского колледжа Лондона использовали нити ДНК в качестве строительных блоков и точно подгоняли размеры структур (от 20 до 400 нанометров в толщину) и жесткость (от гибких до сверхжестких).



Эти трубки и нити были интегрированы либо внутрь клеточных мешочков в качестве скелета, либо покрывали клетки снаружи.



Команда ученых также смогла контролировать точное расположение трубок и волокон, пока они находились внутри мешочков, прикрепляя к ним магнитные наночастицы с помощью внешнего магнита. То, что такая работа может быть выполнена, ошеломляет.



Старший автор доктор Джонатан Бернс из UCL Chemistry сказал: “ДНК используется природой для хранения генетической информации, но ее также можно использовать в качестве строительного материала для создания наноструктур. Мы перепрограммировали ДНК для формирования синтетических каркасных структур внутри модельных клеток и тканей. Мы считаем, что эта работа может помочь разблокировать будущие умные клетки, способные чувствовать болезни, восстанавливать поврежденные клетки, сливаясь с ними, и доставлять лекарства более целенаправленно — например, перенося лекарство или антибиотик и высвобождая его именно там, где он необходим в организме”.



Как только созданные протоклетки станут стабильными в организме и смогут циркулировать в крови, исследователи смогут адаптировать их для борьбы с раком или болезнетворными бактериями.



Исследователи также показали, как их протоклетки могут объединяться, образуя что-то вроде живой ткани.



Команде удалось плотно связать эти клетки вместе, поместив нанотрубки или волокна снаружи клеток. Это привело к тому, что клетки потеряли свою сферическую форму и образовали сотовый узор.



Ученые надеются создать умные клетки полностью из таких веществ, как липиды, которые обычно содержатся в нашем организме и поэтому могут быть легко разрушены и либо переработаны, либо выброшены.

