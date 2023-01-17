



Ученые создали вещество, предотвращающее метастазы у мышей в 90 % случаев

Израильские ученые стремятся создать первое в мире профилактическое лекарство, предназначенное для предотвращения опухолей, вызывающих вторичный рак, и говорят, что активный ингредиент показал более чем 90-процентную эффективность на мышах.



Научная группа Университета Бар-Илан опубликовала рецензируемое исследование, показывающее, что созданный ими пептид успешно предотвращает метастазирование у мышей, то есть предотвращает распространение больных клеток, которые могут вызвать вторичный рак.



Сообщаемый уровень эффективности означает, что у мышей с раком молочной железы, получавших пептид, вероятность развития вторичных опухолей была по крайней мере на 90% ниже, чем у контрольной группы.



Хотя исследование было сосредоточено на раке молочной железы, команда ожидает, что пептид будет эффективен при всех злокачественных опухолях, то есть при других видах рака, кроме рака крови, костного мозга или лимфатических узлов.



Предыдущие исследования показывают, что у 12% пациентов с диагнозом рака молочной железы развиваются метастазы, а пятилетняя выживаемость составляет 26%. Химиотерапия используется для уничтожения как можно большего количества раковых клеток, но она не предотвращает превращение оставшихся клеток в активные.



На сегодняшний день созданное израильскими учеными вещество не имеет аналогов, и нигде в мире не производятся лекарства, которые предотвращают метастазирование.



Следующей задачей исследователей является превращение пептида в лекарственную форму с механизмами дозирования, которые могли бы доставить его в нужное место в организме человека.