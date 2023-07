Ученые создали компьютерный процессор с клетками человеческого мозга – видео

Ученые из Университета Монаша создали полубиологический компьютерный чип , в электроды которого встроено около 800 000 клеток мозга человека и мыши. Чип, получивший название DishBrain, научился играть в пинг-понг за пять минут и продемонстрировал рудиментарную форму ума. Об этом сообщает New Atlas.



Массив микроэлектродов в основе DishBrain способен не только считывать активность в клетках мозга, но и стимулировать их электрическими сигналами. Это позволяет исследователям создать версию пинг-понг, в которой клетки полубиологического искусственного мозга получают информацию о перемещении мяча и могут влиять на ракетку, перемещая ее влево и вправо.



“Такие чипы, объединяющие биологические вычисления с ИИ, в будущем могут в конце концов превзойти по производительности существующее чисто кремниевое оборудование”, говорит руководитель проекта Адил Рази.



Расширенные возможности DishBrain могут стать основой нового поколения машинного обучения, особенно когда оно будет воплощено в автономных транспортных средствах, дронах и роботах. По словам Адил Рази, это может привести к созданию нового типа машинного интеллекта, способного обучаться на протяжении всей своей жизни.

Computer chip with built-in human brain tissue gets military funding.



Last year, Monash University scientists created the "DishBrain" a semi-biological computer chip with some 800,000 human and mouse brain cells lab-grown into its electrodes. Demonstrating something like… pic.twitter.com/x69Qa00ScP