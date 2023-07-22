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DishBrain
22.07.2023 11:56 Наталья Богинская

Ученые создали компьютерный процессор с клетками человеческого мозга – видео

Ученые из Университета Монаша создали полубиологический компьютерный чип , в электроды которого встроено около 800 000 клеток мозга человека и мыши. Чип, получивший название DishBrain, научился играть в пинг-понг за пять минут и продемонстрировал рудиментарную форму ума. Об этом сообщает  New Atlas.

Массив микроэлектродов в основе DishBrain способен не только считывать активность в клетках мозга, но и стимулировать их электрическими сигналами. Это позволяет исследователям создать версию пинг-понг, в которой клетки полубиологического искусственного мозга получают информацию о перемещении мяча и могут влиять на ракетку, перемещая ее влево и вправо.

“Такие чипы, объединяющие биологические вычисления с ИИ, в будущем могут в конце концов превзойти по производительности существующее чисто кремниевое оборудование”, говорит руководитель проекта Адил Рази.

Расширенные возможности DishBrain могут стать основой нового поколения машинного обучения, особенно когда оно будет воплощено в автономных транспортных средствах, дронах и роботах. По словам Адил Рази, это может привести к созданию нового типа машинного интеллекта, способного обучаться на протяжении всей своей жизни.

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