



Ученые создали аккумулятор на воде

Бостонская компания Alsym Energy представила перезаряжаемую батарею, способную конкурировать с литий-ионными аккумуляторами по характеристикам, но стоить в два раза дешевле, сообщает Interesting Engineering.



Особенность этой батареи в том, что она основана на воде, а не на горючих веществах, как большинство современных аккумуляторов. Это делает ее безопаснее для окружающей среды и для использования в различных устройствах.



Батарея от Alsym Energy не содержит лития и кобальта, а использует дешевые и доступные материалы, такие как марганец и металлический оксид. Ее электролит — это вода с органическими солями, которая обеспечивает проводимость ионов и хранение энергии. Благодаря этому батарея не горит и не взрывается, что экономит расходы на защиту от пожаров и расширяет область ее применения.



Компания Alsym Energy уже нашла своего первого партнера — автопроизводителя из Индии, который хочет использовать ее батареи для создания более дешевых электромобилей