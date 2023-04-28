Новости » Наука и Технологии
Ученые создали аккумулятор на воде
28.04.2023 02:38 Ирина Демьянова

Ученые создали аккумулятор на воде

Бостонская компания Alsym Energy представила перезаряжаемую батарею, способную конкурировать с литий-ионными аккумуляторами по характеристикам, но стоить в два раза дешевле, сообщает Interesting Engineering.

Особенность этой батареи в том, что она основана на воде, а не на горючих веществах, как большинство современных аккумуляторов. Это делает ее безопаснее для окружающей среды и для использования в различных устройствах.

Батарея от Alsym Energy не содержит лития и кобальта, а использует дешевые и доступные материалы, такие как марганец и металлический оксид. Ее электролит — это вода с органическими солями, которая обеспечивает проводимость ионов и хранение энергии. Благодаря этому батарея не горит и не взрывается, что экономит расходы на защиту от пожаров и расширяет область ее применения.

Компания Alsym Energy уже нашла своего первого партнера — автопроизводителя из Индии, который хочет использовать ее батареи для создания более дешевых электромобилей

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы