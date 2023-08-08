



Ученые соединили кровь молодых и старых мышей в поисках способов омоложения

В странном эксперименте исследователи из США и России соединили кровеносные системы молодых и старых мышей на целых 12 недель. С помощью этого ученым удалось замедлить клеточное старение старых животных и увеличить продолжительность их жизни на целых 10%, пишет Sciencealert.



Исследование дополнило предыдущее, которое показало, что в крови молодых млекопитающих есть компоненты, которые стоит изучить на предмет борьбы против старения.



Генетик из Гарвардского университета Бохан Чжан и его коллеги соединили системы кровообращения пар молодых мышей (3 месяца), пар старых мышей (2 года) и пар, состоящих из старой мыши и молодой мыши, и сравнили результаты.



Тесты показали, что у мышей старшего возраста, получавших молодую кровь, были более высокие концентрации регуляторных соединений, таких как трикарбоновая кислота , свидетельство химических процессов , которые обычно прерываются старением, повышенное производство “электростанций” митохондрий , уменьшенное воспаление и большая экспрессия генов, связанных с более долгой жизнью.



“Этот эффект коррелирует с большей продолжительностью жизни, улучшенными физиологическими параметрами и глобальным омоложением” генетической регуляции и клеточных белковых систем, поясняет команда в своей статье, подтверждая, что трехмесячная связь циркуляции крови была намного более эффективной, чем ранее изученное краткосрочное переливание крови (пять недель).



В то время как исследование Чжана и его коллеги рецензировалось, было опубликовано другое исследование с использованием аналогичных методов, которое, к сожалению, выявило плохие новости для молодых мышей-доноров. В результате процедуры у них сократилась продолжительность жизни.

Это означает, что исследователи не могут исключить, что обмен целых клеток сам по себе вызывает изменения, например, путем замены и разбавления количества старых поврежденных клеток, с которыми затем должно справиться животное-донор.



Исследователи стремятся найти сердечно-сосудистые компоненты, лежащие в основе этих невероятных преимуществ.



