



Ученые собираются возродить тасманского тигра

Компания Colossal Biosciences объединилась с Мельбурнским университетом для реализации амбициозного проекта по возвращению давно исчезнувших видов.



"Первенцем" исследовательской команды станет исчезнувший почти столетие назад тасманский тигр.



Сумчатый волк, а также тасманийский волк или тилацин — вымершее сумчатое млекопитающее, единственный доживший до исторической эпохи представитель семейства сумчатых волков, а также самый большой известный до его вымирания сумчатый хищник.



Проект финансируют крупные криптоинвесторы и актёр Крис Хемсворт. В случае успеха первую особь выпустят в дикую природу через 10 лет.