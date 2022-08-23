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Ученые собираются возродить тасманского тигра
23.08.2022 03:31 Евгения Маркова

Ученые собираются возродить тасманского тигра

Компания Colossal Biosciences объединилась с Мельбурнским университетом для реализации амбициозного проекта по возвращению давно исчезнувших видов.

"Первенцем" исследовательской команды станет исчезнувший почти столетие назад тасманский тигр.

Сумчатый волк, а также тасманийский волк или тилацин — вымершее сумчатое млекопитающее, единственный доживший до исторической эпохи представитель семейства сумчатых волков, а также самый большой известный до его вымирания сумчатый хищник.

Проект финансируют крупные криптоинвесторы и актёр Крис Хемсворт. В случае успеха первую особь выпустят в дикую природу через 10 лет.

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