



Ученые случайно увеличили мощность аккумулятора на 60%

Проточные аккумуляторы представляют собой новый тип батарей, идеально подходящих для хранения больших объемов энергии на длительное время. Они состоят из анолита и католита, прокачивающихся через ионоселективную мембрану для создания электрического тока. Однако зарядка такой системы требует замены электролита. Об этом пишет Pacific Northwest Ntional Laboratory.



В отличие от литиевых аккумуляторов, проточные аккумуляторы обычно имеют более длительный срок службы. Однако они также имеют свои ограничения по долговечности.



Исследователи из Тихоокеанской северо-западной лаборатории (США) случайно обнаружили, что добавление обычного сахара в электролит проточного аккумулятора может значительно увеличить его пиковую мощность. Исследователи сначала проводили эксперименты с растворением β-циклодекстрина в анолите, чтобы решить другую проблему, но неожиданно обнаружили, что это также приводит к увеличению пиковой выходной мощности на 60%. Сахар оказывается эффективным в тяготении положительно заряженных протонов, компенсируя движение отрицательно заряженных протонов, а заряженные электроны свободно перемещаются к клеточной мембране.



Это открытие имеет огромный потенциал для улучшения производительности и долговечности проточных аккумуляторов. Исследователи уже подали заявку на патент, отдавая себе отчет в важности этого способа. Впервые проточный аккумулятор продемонстрировал высокий уровень долговечности, что открывает новые перспективы для развития этой технологии.