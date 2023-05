Ученые реконструировали лицо Тутанхамона: скорее мальчик, чем фараон

Ученые при помощи компьютерного моделирования реконструировали лицо египетского фараона Тутанхамона.



По данным The Daily Mail, его внешность сумели восстановить специалисты из Бразилии, Австралии и Италии с использованием цифровой модели его мумифицированного черепа.



"Мне он кажется скорее молодым человеком с утонченным лицом. Глядя на него, мы видим скорее молодого студента, чем ответственного политика, что делает историческую фигуру еще более интересной", - признался соавтор исследования, бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес.







Создание этой модели было крайне непростой задачей, ведь у международной группы ученых не было прямого доступа к черепу фараона. Эксперты воспользовались уже известными размерами и более ранними изображениями.



С данными о пропорциях и некоторыми важными цефалометрическими измерениями они воссоздали размер губ, положение глазных яблок, высоту ушей и размер носа. Затем были нанесены маркеры, указывающие толщину мягких тканей в различных местах на лице.



В качестве ориентира использовались данные о лицах современных египтян. С помощью этих и других методов лицо постепенно восстанавливалось до объективной реконструкции.



