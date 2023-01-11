



Ученые реконструировали "иерихонский череп": как выглядел древний человек

Ученым удалось реконструировать найденный недалеко от Иерихона череп, которому 9 тысяч лет.



"Иерихонский череп" был одним из семи, обнаруженных в 1953 году британским археологом Кэтлин Кеньон.



Он хранится в Британском музее в Лондоне. Череп был покрыт гипсом, а глазницы инкрустированы морские раковины.



В музее рассказали, что он принадлежал взрослому мужчине и имел признаки искусственно созданной формы, возможно, из-за обертывания головы тканью в младенчестве.



"Мы не знаем, как он умер. Гипс был тщательно смоделирован на передней части черепа, но не наложен на заднюю часть, на которой, возможно, изначально был какой-то другой материал, чтобы создать видимость волос", - отметили в музее.



Бразильский эксперт по графике Сисер Мораес создал реконструкцию лица человека, чей череп хранится в музее. Это стало возможным после того, как в 2016 году было опубликовано изображение микро-компьютерной томографии черепа. Затем измерения были использованы для создания виртуальной 3D-модели.



"Во время новой реконструкции лица этого мужчины, а изначально считалось, что это череп женщины, мы использовали новые методы сканирования и анализа останков. Мы даже предположили, как бы выглядела прическа у этого мужчины, который, как стало известно, умер в возрасте 30-40 лет, и возможно он даже носил бороду", — пояснил Мораес.







