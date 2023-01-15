



Ученые реконструировали лицо фараона Рамзеса II в 45-летнем возрасте

Лицо древнеегипетского правителя Рамзеса II было реконструировано по его мумифицированным останкам. Программа "возрастной регрессии" позволила увидеть, как он выглядел в разные периоды своей жизни.



В настоящее время мумия Рамзеса II находится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире.

Фараон правил 66 лет, и к моменту смерти ему было девяносто.



Для реконструкции лица ученые создали трехмерную виртуальную модель головы и черепа фараона по новым данным компьютерной томографии. После этого с помощью специальных программ, которые используются в уголовных расследованиях, добавили текстуру кожи, глаз и волос, исходя из того, что "было распространено среди египтян того времени". Это дало возможность увидеть, как выглядел Рамзес к моменту смерти.



Вторым этапом реконструкции лица было использование анатомических измерений и других методов, чтобы определить, как выглядел фараон, когда он умер в возрасте 90 лет. Далее в ход пошло программное обеспечение возрастной регрессии, чтобы показать, как он выглядел десятилетия ранее.



“Мы провели процесс трехмерной возрастной регрессии, чтобы устранить некоторые признаки старения и изобразить его в среднем возрасте”, – рассказывает Кэролайн Уилкинсон, директор Face Lab Ливерпульского университета Джона Мурса в Великобритании.

Scientists recreate the face of Egyptian pharaoh Ramesses II https://t.co/aSMyOm3bkt pic.twitter.com/LNPw4D0uJg — Reg Saddler (@zaibatsu) January 9, 2023

Рамзес II родился примерно в 1303 году до нашей эры в семье фараона Сети I. Он стал правителем Египта примерно в 1279 году до нашей эры. Фараон известен тем, что расширил Египетскую империю на север до современной Сирии и построил много монументальных сооружений, включая расширение Карнакского храма.