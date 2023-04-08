



Ученые разработали очки с искусственным интеллектом

Ученые из Корнельского университета США разработали очки EchoSpeech, которые распознают беззвучный язык движения губ и рта. Для этого они используют акустические датчики и искусственный интеллект.



Согласно информации TechXplore , интерфейсу EchoSpeech нужно только несколько минут обучения, чтобы распознавать команды человека и передавать их на смартфон. Крохотные микрофоны и динамики принимают звуковые сигналы на лице и “чувствуют” движения рта, а алгоритм анализирует их в реальном времени с точностью около 95%.



Доктор информационных наук и автор одноименной с технологией книги Руйдонг Чжан добавляет, что в будущем EchoSpeech поможет людям с немотой вернуть их голоса.



Сейчас EchoSpeech можно использовать для общения через смартфон в местах, где невозможно или неуместно говорить вслух, например, в переполненном транспорте или библиотеке. Очки выглядят минималистично, поэтому проблем с их ношением быть не должно.

