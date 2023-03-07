



Ученые рассказали, что бег делает с коленями

У бегунов вероятность развития остеоартрита тазобедренного или коленного сустава не выше от того, чем дольше, быстрее и чаще они бегают.



По данным NBC, к такому выводу пришли ученые после опроса марафонцев.



Бегунов часто предупреждают, что со временем суставы изнашиваются. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, остеоартрит поражает более 32,5 млн взрослых в США. По мере того, как хрящ изнашивается, остеоартрит может вызывать боль, скованность и даже становиться причиной инвалидности.



Ученые опросили 3804 бегуна-любителя, которые участвовали в Чикагском марафоне в 2019 или 2021 году. Их спросили о том, сколько лет они бегают и их средние темпы бега, а также о том, были ли у них наследственные заболевания артрита.



В среднем, бегунам было чуть меньше 44 лет. Они пробегали 27,9 миль в неделю со скоростью 8 минут и 52 секунды на милю. Исследователи Северо-Западного университета смогли проанализировать, как риск артрита у бегунов менялся в зависимости от темпа, интенсивности и совокупной истории бега. Никакой связи между повышенным риском артрита коленного или тазобедренного сустава и количеством лет, в течение которых кто-то бегал, количеством пройденных марафонов, их еженедельным пробегом или темпом бега не было.



7,3% марафонцев сказали, что им когда-либо ставили диагноз остеоартрит. Почти каждый четвертый бегун сказал, что их врачи посоветовали им сократить километраж или вообще прекратить бегать.





