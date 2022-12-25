



Ученые раскрыли еще одну причину таяния антарктических ледников

Ученые из Университета Восточной Англии в Соединенном Королевстве обнаружили еще одну причину, по которой тают ледники в Антарктике. Результаты работы ученых были опубликованы в научном журнале Nature Communications.



Исследователи пришли к выводу, что шельфовые ледники, расположенные рядом друг с другом, способствуют нестабильности других ледников ниже по течению. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Ученые обнаружили, что океанский круговорот, система циркулирующих течений, прилегающая к шельфовому леднику Туэйтса, может влиять на количество талой воды, протекающей под шельфом. Когда круговорот ослабевает, все большее количество теплой воды может достигать области под шельфовым ледником, вызывая его таяние.



"Мы определили еще один процесс, который может повлиять на стабильность шельфовых ледников, раскрывая важность местной циркуляции океана и морского льда. Теплая разновидность антарктических вод, играет ключевую роль в таянии основания шельфовых ледников. Однако в этом исследовании мы показываем, что большое количество тепла в неглубоких слоях под одним шельфовым ледником может быть обеспечено водами, происходящими из других тающих шельфовых ледников поблизости. Поэтому то, что происходит с одним шельфовым ледником, может повлиять на соседний шельфовый ледник и так далее", - заявили ученые.