



Ученые раскрыли еще одну причину таяния антарктических ледников – исследование

Исследователи во главе с доктором Тьяго Дотто из Центра океанических и атмосферных наук университета Восточной Англии опубликовали свои выводы в журнале Nature Communications в среду.



В ходе исследования было обнаружено, что шельфовые ледники, расположенные рядом друг с другом, способствуют нестабильности других таких ледников ниже по течению. Кроме того, оказалось, что океанский круговорот, система циркулирующих течений, прилегающая к шельфовому леднику TEIS, может влиять на количество талой воды, протекающей под шельфом. Когда круговорот ослабевает, все большее количество теплой воды может достигать области под шельфовым ледником, вызывая его таяние.



Один из крупнейших шельфовых ледников в Западной Антарктиде, шельфовый ледник, по данным университета Восточной Англии, быстро тает в течение последних двух десятилетий и вносит наибольший вклад в глобальное повышение уровня моря из всех ледники на континенте. Исследователи использовали данные, полученные от датчиков температуры, течения и солености, установленных под шельфовым ледником, и обнаружили, что океанская вода под ним стала значительно теплее в период с января 2020 года по март 2021 года.



Талая вода соединяется с соленой водой, когда основание шельфовых ледников тает океаном, и может образовывать слой плавучей теплой воды, которая плавит основание шельфового ледника TEIS.



“Этот процесс важен для регионов с высоким уровнем таяния шельфовых ледников, таких как море Амундсена, потому что один шельфовый ледник расположен рядом с другим, и отвод тепла от одного шельфового ледника может достигать следующего за счет циркуляции океана”, – говорят ученые.



Основываясь на годичных наблюдениях, исследователи выдвинули гипотезу, что тепло, вызвавшее таяние шельфа, не могло исходить от шельфового ледника TEIS, поскольку сильное таяние не было обнаружено датчиками в местах, где они были установлены.



Используя эти данные в сочетании с компьютерным моделированием, исследователи обнаружили, что вода с шельфового ледника Pain Iceland может проникать под шельфовый ледник TEIS. Основываясь на своих выводах и компьютерных моделях, исследователи предположили, что круговорот был еще слабее, из-за чего излишки талой воды с соседних шельфовых ледников попадали на шельфовый ледник Туэйтса, поскольку они не могли быть перемещены в другую область океанскими течениями.